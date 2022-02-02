Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Bozdağ yemin etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

02 Şubat 2022 Çarşamba 00:56
Bozdağ yemin etti

 TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu. Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Bozdağ'ı kürsüye davet etti. Bekir Bozdağ, kürsüye çıkarak yemin etti.
Bozdağ'ın yemin etmesinin ardından AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü.•aa•

Anahtar Kelimeler:
Bozdağ Yemin EttiYozgatIlerigazetesiOcakçarşambaHaberAdaletBakanıAkpartiMilletvekiliBekirbozdağTbmmAnayasaAdaletKomisyonüyeleriKuruluKarmaYeminEtti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
iyilik her yerde
iyilik her yerde
Ziyaretler devam ediyor
Ziyaretler devam ediyor
Genel Meclis toplandı
Genel Meclis toplandı
Destekler yola çıktı
Destekler yola çıktı
TÜRKMEN YURDUNA GİTTİLER
TÜRKMEN YURDUNA GİTTİLER
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim