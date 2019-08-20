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Bozdağ, yalnız bırakmadı

AKDAĞMADENİ ilçesinin Dayılı Köyünde gerçekleştirilen ‘Karaçayır Yayla Şenliği’ etkinlikleri, ilgi gördü.

Bozdağ, yalnız bırakmadı

AKDAĞMADENİ ilçesinin Dayılı Köyünde gerçekleştirilen ‘Karaçayır Yayla Şenliği’ etkinlikleri, ilgi gördü.

20 Ağustos 2019 Salı 06:56
Bozdağ, yalnız bırakmadı

 Etkinliğe, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da katılarak, hemşerilerini yalnız bırakmadı. Dayılı Köyü Derneği’nin Köy Muhtarlığı ile birlikte düzenlediği etkinliğe, köy dışında yaşayan köylüler de büyük ilgi gösterip, köyde yaşayanlarla hasret giderip, anılarını tazeledi. Karaçayır Yaylası Şenliği'nde karakucak güreş müsabakaları da yapıldı. Müsabakalarda, her yaşta pehlivanlar ile köyün gençleri ve çocukları da güreş tuttu. 

Anahtar Kelimeler:
BozdağYalnız Bırakmadı
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