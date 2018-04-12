Bozdağ TSO heyetini ağırladı

Yozgat TSO heyeti, Çankaya Köşkü’nde Bekir Bozdağ ve milletvekillerinin konuğu oldu. TSO’da yapılan seçimler sonucu, rakiplerini geride bırakan Sinan Çelik, ekibiyle birlikte Bozdağ’ı ziyaret ederek ekibini tanıttı. Sinan Çelik ve ekibi birlik ve beraberlik mesajı verirken, TSO’yu bundan sonraki süreçte daha aktif çalıştıracaklarının sözünü verdi. Sinan Çelik, amaçlarının Yozgat’ın farklılıklarını ortaya koymak, kısa, orta ve uzun vadede Yozgat için yapılması öngörülen çalışmalar üzerinde durmak olduğunun altını çizdi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni yönetimini tebrik ederek, bu süreçten sonra Yozgat’a katkı sağlayacak yapının oluşması gerektiğini vurguladı.

Ayrışmaların ve farklı görüşlerin Yozgat’a zarar verdiğini dile getiren Başbakan Yardımcısı Bozdağ, her alanda ortak çalışmalara katkı sunacaklarını da ifade etti.

