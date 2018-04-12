Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109253
ALTIN
179.906
DOLAR
4.1325
STERLİN
5.8625
EURO
5.1138

Bozdağ TSO heyetini ağırladı

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Ticaret Odası’nın hafta sonu yapılan seçimlerinden başarıyla çıkan Sinan Çelik ve ekibini Çankaya Köşkü’nde ağırladı.

Bozdağ TSO heyetini ağırladı

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Ticaret Odası’nın hafta sonu yapılan seçimlerinden başarıyla çıkan Sinan Çelik ve ekibini Çankaya Köşkü’nde ağırladı.

12 Nisan 2018 Perşembe 07:00
1 Okunma
Bozdağ TSO heyetini ağırladı

Yozgat TSO heyeti, Çankaya Köşkü’nde Bekir Bozdağ ve milletvekillerinin konuğu oldu. TSO’da yapılan seçimler sonucu, rakiplerini geride bırakan Sinan Çelik, ekibiyle birlikte Bozdağ’ı ziyaret ederek ekibini tanıttı. Sinan Çelik ve ekibi birlik ve beraberlik mesajı verirken, TSO’yu bundan sonraki süreçte daha aktif çalıştıracaklarının sözünü verdi. Sinan Çelik, amaçlarının Yozgat’ın farklılıklarını ortaya koymak, kısa, orta ve uzun vadede Yozgat için yapılması öngörülen çalışmalar üzerinde durmak olduğunun altını çizdi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni yönetimini tebrik ederek, bu süreçten sonra Yozgat’a katkı sağlayacak yapının oluşması gerektiğini vurguladı.
Ayrışmaların ve farklı görüşlerin Yozgat’a zarar verdiğini dile getiren Başbakan Yardımcısı Bozdağ, her alanda ortak çalışmalara katkı sunacaklarını da ifade etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kan bağışına destek
Kan bağışına destek
Şeker işçileri eylem yaptı
Şeker işçileri eylem yaptı
POMEM öğrencileri coştu
POMEM öğrencileri coştu
Trafo merkezi yapılıyor
Trafo merkezi yapılıyor
Pazarlar denetlendi
Pazarlar denetlendi
Geleneksel Çocuk Oyunları
Geleneksel Çocuk Oyunları

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim