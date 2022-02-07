Bozdağ müjdeyi verdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kendi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı’na 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacağını söyledi. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacağını vurgulayan Bakan Bozdağ, ‘’Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım’’ dedi.

Adalet Bakanlığı birimlerine alınacak personel sayıları ise şu şekilde; Personel Genel Müdürlüğü’ne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne 5 bin 563, İcra İşleri Daire Başkanlığı’na 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına ise 187 kişi alınacak.