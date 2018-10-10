Bozdağ Kadem’i ziyaret etti

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, Belediye Başkanı Kazım Arslan ile birlikte KADEM Yozgat İl Temsilciliğini ziyaret etti.