Bozdağ Kadem’i ziyaret etti

KADEM Yürütme Kurulu üyeleri, Milletvekili Bozdağ’ya Yozgat'ta kadını ve aileyi ilgilendiren konular üzerinde yaptıkları ve yıl içerisinde yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
10 Ekim 2018 Çarşamba 07:03
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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, Belediye Başkanı Kazım Arslan ile birlikte KADEM Yozgat İl Temsilciliğini ziyaret etti.
KADEM Yürütme Kurulu üyeleri, Milletvekili Bozdağ’ya Yozgat'ta kadını ve aileyi ilgilendiren konular üzerinde yaptıkları ve yıl içerisinde yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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