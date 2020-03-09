Bozdağ, gaziyi ziyaret etti

Milletvekili Bozdağ, gazi Doğandemir'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. Doğandemir ile bir süre sohbet eden, bölgede yaşanan olaylar ve yapılan saldırı hakkında ilgili bilgi alan Bozdağ, Türk askerinin Suriye'de destan yazdığını, bütün şehit ve gazilere minnettar olduklarını söyledi. Gazi Doğandemir de rejim unsurlarının 3 Mart'ta yaptıkları hava saldırısında 2 arkadaşının şehit olduğunu anlattı. Bir an önce görev yerine dönmek istediğini aktaran Doğandemir, "Bizim orada olduğumuzu sorgulayanlar var. Tam da olmamız gereken yerdeyiz, 7 düvel ile savaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede iyileşip görev yerime dönek istiyorum. Gerçek Suriye halkı da Türk askerinin orada olmasından mutluluk duyuyor" dedi. Sohbetin ardından Bozdağ, Doğandemir'e Türk bayrağı, Belediye Başkanı Köse de Kur'an-ı Kerim hediye etti.