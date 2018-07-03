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Bozdağ'dan teşekkür

BAŞBAKAN Yardımcısı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ardından Yozgat'ta, Sarıkaya, Çayıralan, Çandır, Boğazlıyan, Yenifakılı, Şefaatli ve Yerköy ilçesinde parti teşkilatlarını ziyaret etti.

Bozdağ'dan teşekkür

BAŞBAKAN Yardımcısı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ardından Yozgat'ta, Sarıkaya, Çayıralan, Çandır, Boğazlıyan, Yenifakılı, Şefaatli ve Yerköy ilçesinde parti teşkilatlarını ziyaret etti.

03 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Bozdağ'dan teşekkür

Bozdağ, Yozgat'ın Türkiye'de seçim sonuçları bakımından büyük bir başarı ortaya koyduğunu dile getirerek, "Elbette bizim Yozgat olarak kendi eleştirimizi kendi içimizde yapacağız. Ancak Cumhur İttifakı bakımından baktığınızda Türkiye'de ikincidir Yozgat. Cumhurbaşkanına en çok oy veren iller sıralamasında Türkiye'de altıncıdır. AK Partimizin milletvekilliğinde aldığı oy yüzde 53.5'tir ve Türkiye ortalamasının 11 puan üzerindedir. Ama elbette bu bizim için yetmez, bizim potansiyelimiz Yozgat'ta da, Sarıkaya'da da diğer ilçelerimizde de daha yukarıdadır" dedi.

Seçim sonuçlarını iyi analiz ederek kendi rotalarını çizmeleri gerektiğinin altını çizen Bozdağ, "Bizim anlayışımız şu her zaman, 'seçim, demokrasi, millet iradesi' diyenler için vatandaşın iradesi her zaman haklıdır. Vatandaş verdiği kararda haklıdır, doğrudur, bize düşen vatandaşın haklı ve doğru olduğu noktaları tespit edip onun üzerine gitmek. Biz, olanda hayır vardır diyoruz ve olandaki hayrı arayıp bulmak, bu hayra uygun davranmak, bizim siyaset anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Yozgat'ımız da da, Türkiye'de de seçim sonuçlarını bu anlamda AK Parti bütün boyutlarıyla ele almaktadır, her yönüyle incelemekte, analiz etmektedir ve bundan sonra milletimizin her yerde yani genel anlamda olduğu gibi özel anlamda A köyündeki oy değişimleri dahil bütün değişimleri tek tek analiz edip kendimizi sorguya çekip önümüzdeki süreçte tamir-bakım gereken yerlerde bunlar yapılarak varsa yanlışlar düzeltilerek, eksikler varsa tamamlanarak ve biz milletimizden alınan mesajı yerine getirerek yolumuza devam etmeliyiz. İnşallah önümüzdeki dönem bu anlamda da bir yol yürüyüşü olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretlere AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse de katıldı.

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