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Bozdağ'dan tepki

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir." ifadesini kullandı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 00:41
Bozdağ'dan tepki

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, medeniyet değerlerinden ve asgari insani vasıflardan birinin de hastayı ziyaret ve hastaya dua olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir. Medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir. Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi, bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir." •aa•

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