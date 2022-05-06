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Bozdağ'dan tepki

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk yargısı için ‘Nazi Mahkemesi’ benzetmesini kınadığını belirtti.

06 Mayıs 2022 Cuma 02:02
Bozdağ'dan tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk mahkemeleri için ‘Nazi Mahkemesi’ benzetmesine tepki gösteren Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bu benzetmenin Türk yargısına yönelik bir hakaret olduğunu ifade eden Bozdağ, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerimiz için ‘Nazi Mahkemesi’ benzetmesi yapması bağımsız Türk yargısına, hakim ve savcılarımıza hem büyük bir hakarettir ve hem de büyük bir saygısızlıktır. Bu talihsiz ve nefret dolu açıklamayı yapan Sayın Kılıçdaroğlu’nu kınıyorum” dedi. •iha•

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