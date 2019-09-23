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Bozdağ aşiretleri barıştırdı

YOZGAT Milletvekili Bekir Bozdağ, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen görev doğrultusunda, Diyarbakır'ın Ergani ilçesine giderek, 8 yıl önce 8 kişinin yaralandığı olaydan sonra aralarında husumet başlayan 4 aileyi barıştırma görevini yerine getirdi.

Bozdağ aşiretleri barıştırdı

YOZGAT Milletvekili Bekir Bozdağ, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen görev doğrultusunda, Diyarbakır'ın Ergani ilçesine giderek, 8 yıl önce 8 kişinin yaralandığı olaydan sonra aralarında husumet başlayan 4 aileyi barıştırma görevini yerine getirdi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Bozdağ aşiretleri barıştırdı

Ergani'de, 2011'de Gül ve Karaduman aileleri arasında başlayan husumet, Kaplan ve Kahraman ailelerinin de dahil olmasıyla 8 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından büyüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya ziyareti sırasında kendisine ulaşan ailelerin barıştırılması için AK Parti Yozgat Milletvekilli Bekir Bozdağ ile Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu görevlendirdi. Ailelerle yapılan görüşmeler neticesinde 4 ailenin de barışmayı kabul etmesi üzerine bir düğün salonunda program düzenlendi. Barış programına cep telefonuyla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gül, Karaduman, Kaplan ve Kahraman ailelerini tebrik ettiğini söyledi. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, husumetin 3 kız kardeş tarafından yaklaşık iki hafta önce Malatya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiğini hatırlattı. Ardından konuyla ilgilenmesi için kendisini görevlendirdiğini anımsatan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barışma konusundaki arzusunun aile büyüklerine iletildiğini ifade etti. Bozdağ, "Ailelerin büyükleri, gençleri, kadınları ve her bireyi bu konuda büyük bir anlayış ve özveride bulundular. İnsanların birbirini sevmesi, sayması, değer vermesi, yüceltmesi kadar güzel bir şey yoktur. Biz birbirimizi seversek, sayarsak, yüceltirsek esasında kendimizi yükseltmiş, kendimizi daha iyi bir noktaya taşımış oluruz. Biz öfkelerimizi çoğaltarak kini, nefreti, düşmanlığı büyüterek sadece kendimize zarar verebiliriz. Ama öfkeleri baskılayarak kini, nefreti büyüterek değil yok ederek aramızdaki sevgi ve saygı bağlarını güçlendirerek geleceğimizin daha iyi bir hale getirebiliriz. Birliğin, dirliğin, sevginin saygının ve kardeşliğin olduğu yerde huzur olur" dedi.

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