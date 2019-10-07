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Böyükata’tan eğitim turu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu akademisyenlerine ‘Proje Döngüsü Eğitimi’ verdi.

Böyükata’tan eğitim turu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu akademisyenlerine ‘Proje Döngüsü Eğitimi’ verdi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Böyükata’tan eğitim turu

Okulda proje faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı vermek amacıyla, düzenlenen seminerde, Proje Yazma Teknikleri ve Proje Döngüsü Yönetimi konularında bilgiler anlatıldı. Toplantıya, proje hazırlama ve yürütme süreçlerini öğrenmeye ilgi duyan 15 civarında öğretim görevlisi katıldı. Katılımcılar kısa süre içerisinde yoğun bir biçimde aktarılan bilgileri faydalı bulduklarını ifade ettiler. Toplantının daha geniş biçimde tekrarının yapılmasına ihtiyaç duyduklarını da belirttiler. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Karabük Üniversitesi akademisyenlerine yönelik olarak düzenlenen ‘Fen ve Mühendislik Alanlarında Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi’ isimli programda da Eğitim Yöneticiliğini üstlendi, eğitmen olarak görev aldı. Yaklaşık 30 civarında akademisyenin faydalandığı etkinlikler ile bilimsel araştırma projesi hazırlama ve yürütme süreçlerine ilişkin bilgiler aktarıldı. Proje tasarımında, proje fikrinin kalitesi, nitelikli proje metni yazımı ve araştırma sonuçlarının sunumu ile ürüne dönüştürme aşamalarına dönük incelikler paylaşıldı. Hem teorik seminerler hem de uygulamalı eğitim aktiviteleri iki günlük süre içerisinde yoğun biçimde verildi. Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Karabük Üniversitesi, 2020 dünya üniversiteleri sıralamasında ilk bin arasında yer almıştır. Vakıf üniversiteleri ile birlikte Türkiye’den 11 üniversitenin 801-1000 aralığında yer aldığı THE derecelendirmesinde, üniversiteler öğretim, araştırma, atıflar, endüstri geliri ve uluslararası görünürlük ana başlıkları altında değerlendirilerek sıralanmaktadır. İlk bin aralığındaki 6 devlet üniversitesinden birisi de Karabük Üniversitesi olmuştur. Bu başarıda üniversite yönetiminin izlediği strateji ve vizyonun etkisinin olduğu açıktır. ‘Hiçbirimiz hepimiz kadar iyi olamayız’ anlayışıyla yönetilen bir üniversitedir. Daha önceleri de bu üniversitede farklı gruplara yönelik düzenlenen eğitim etkinliklerinde yer aldım. Katkı vermekten huzur duyduğum bir üniversitedir. Emeklerimizin boşa çıkmayacağına inanıyorum” diye konuştu. 

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