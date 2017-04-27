Böyükata’dan yoğun tempo

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Manisa İl Milli Eğitim Ar-Ge Birimi tarafından 21 Nisan 2017 Cuma günü düzenlenen “Eğitimde Proje Tabanlı Etkinliklerin Arttırılması ve TÜBİTAK Programları” isimli panelde konuşma yaptı.

Panel Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde, Manisa’daki ortaokul ve lise idarecilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş, “Manisa İli Eğitim Kurumlarında Proje Faaliyetlerinin Görünümü” hakkında ve Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Abalı, “TÜBİTAK Proje Destek Programları” ile ilgili bilgiler verdiler.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata ise son konuşmacı olarak panelde “Proje Çalışmalarında Fikir Geliştirme, Başarı ve Nitelikli Bilgi için Stratejik Yaklaşımlar” konusu ile ilgili bilgi verdi.

Programın ikinci gününde 22 Nisan 2017 Cumartesi günü ise Manisa Öğretmenevi Toplantı salonunda çoğunluğu TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarı programlarında hazırlık çalışmasında görev alacak 49 öğretmene “TÜBİTAK Programına Yönelik Proje Danışmanlığı Eğitimi” verildi.

Eğitim Etkinliğinin bütün aşamalarında katkı veren Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Abalı ve Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu da gönüllü olarak eğitmenlik yaptılar.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen “Eğitimde İşbirliği Protokolü” kapsamında ülkemizde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı yürütülmektedir. Ancak bu çerçevede yapılan faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılmasına dönük çalışmalar yapılmasına ihtiyaç olduğu da bilinmektedir.

Etkinliklere ilişkin yaptığı değerlendirmede Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Okullarda çok fedakar öğretmenlerimiz olduğunu biliyoruz. Öğrencilerle derslere ilave olarak yapılan etkinliklerde fedakarlık isteyen işlerdir. Bu iş bir gönül işidir. Toplumumuzda yerleşik bir duygu olmasına karşın, gönüllülük faaliyetlerinin eğitim kurumlarında çok daha yaygın ve etkin olması gerekir. Bu eğitim etkinliklerimizde, Proje konusunda teknik bilgi ve birikimleri paylaşmanın yanı sıra, bu yönüyle de sorumluluklarımızı ve gönüllülük bilinci içerisinde yapılacak çalışmaların öneminin kavranmasına da katkı veriyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını ve somut yansımalarını da görüyoruz. Bu nokta beni ayrıca çok mutlu ediyor. Benimle birlikte bu tür eğitimlerde gönüllü olarak yer alanlara da teşekkür ederim” dedi.