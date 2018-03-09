Böyükata’dan eğitime destek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Sanayici ve İşadamları Derneği arasında sağlanan işbirliğinin güzel bir örneği olan etkinlikte, başta TÜBİTAK olmak üzere farklı hibe ve destek programları için proje geliştirmek isteyenler için faydalı olacak biçimde eğitim seminerleri ve uygulama faaliyetleri gerçekleştirildi. Proje Koordinasyon Merkezi’nin koordinatörlüğünde Biga TSO eğitim salonlarında gerçekleştirilen programdan akademisyen, öğretmen, sivil toplum kuruluşlarından ve iş insanlarından proje hazırlama eğilimi içerisinde olan toplam 40 kişi yararlandı. Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte farklı üniversitelerden akademisyenler eğitmenlik yaptı.