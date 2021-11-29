Böyükata, sınırı aştı

Türkiye’de yaptığı etkinliklerle sıkça adından söz ettiren, öğrencilerin, gençlerin, öğretmenlerin daha başarılı olabilmeleri konusunda düzenlenen etkinliklere gönüllü olarak katılan Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata bu kez soluğu Özbekistan’da aldı. Böyükata, Türk Dünyası çocuklarının yeteneklerini sergilemek için buluşma noktası haline gelen etkinliklerden olan ‘5. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’ etkinlikleri katıldı, öğrencilerle, katılımcılarla sohbet etmek, söyleşi yapma imkanı buldu. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği esnasında uygulamaya geçirilen ve Türk Dünyası Çocuk Vakfı öncülüğünde, çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliği ile devam ettirilen etkinlikler, bu sene Türkiye’nin dışında Taşkent’te düzenlendi. 3 gün devam etkinlik yoğun ilgi gördü. İlk gün düzenlenen açılış programında ve son gün düzenlenen kapanış programında Türkiye’den ve Özbekistan’dan üst düzey yöneticilerin yanı sıra diplomat, akademisyen ve bürokratlarında katılımıyla heyecanlı bir atmosfer oluştu. Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanı İbrahim Abdurahmanov ve Özbekistan’dan diğer yetkililer, Özbekistan dışından gelen katılımcılarla ve sergilenen projelerle yakından ilgilendiler. Türk Dünyası çocuklarının bilim ve kültür şenliği vesilesiyle birlik ve beraberliğine, tanışmasına ve kaynaşmasına katkı sunulduğuna inandığını belirten Türk Dünyası Çocuk Vakfı Başkanı Vali Güngör Azim Tuna, sergilenen projelerin değerli olduğuna vurgu yaptı ve ilerde düzenlenecek yeni etkinliklerin daha da güzel olacağına değindi. Özbekistan, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere 10 farklı ülkeden 40 civarında projenin sergilenmesinin uygun bulunduğu etkinlikte, sergilenen projelerin sahiplerine madalya verildi ve öğretmenlerine belge takdim edildi. Her birisinin özgün yanlarının ön plana çıkartılmasına dönük değerlendirmeler sonrasında, projelerden yüksek beğeni gören 6 projeye madalya verildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata da, sergilenen bütün projeleri ilgiyle izledi, proje sahibi çocuklar ile sohbet etti.