Böyükata, seminer verdi

Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından verilen ‘BİLSEM Öğrenci Projelerinde Danışmanlık ve Rehberlik’ konulu eğitim seminerine, merkezde görev yapan 17 öğretmen katıldı. TÜBİTAK destek programları hakkında bilgiler veren Böyükata, BİLSEM öğrencileri için proje tabanlı faaliyetlerin önemine değinildi, öğretmenlerin bu öğrencilerle yapacakları çalışmalarda izleyebilecekleri yaklaşımlar üzerinde duruldu. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Samsun’da BİLSEM öğretmenleri ve öğrencileri ile bir araya gelmek ve bilgilerimizi paylaşmak bizleri mutlu etti. Bazen çok küçük gördüğümüz konuların özenle ele alınması gerekir. Bu çabalar aslında daha büyük engellerin doğmadan aşılması için çok önemlidir. Bilgi paylaşımı için sürekli çaba içerisinde olmamız gerekir” dedi. Öğretmen ve öğrencilerine yönelik çalışmaları önemsediklerini, devam ettirmek istediklerini ifade eden Samsun Rotary Kulübü BİLSEM Kurum Müdürü Civan Çelik, davetlerini kırmayarak katkı veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Araş. Gör. Metin Yalvaç’a teşekkür belgesi ile kitap takdim etti.

