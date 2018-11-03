Böyükata, şehir şehir dolaşıyor

Fizik Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Böyükata, Kırıkkale’de Şehit Alpaslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda, TÜBİTAK 4006 Programı için proje başvurusu hazırlığında olan öğretmenlere yönelik olarak ‘Proje Fikri Geliştirme ve Uygulama Teknikleri’ konusunda bilgi verdi. Okul Müdürü Selma Nezir ve Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yetkililerin de katıldığı eğitimden 75 civarında öğretmen faydalandı. Toplantıda Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje fikri oluşturma, başvuru önce hazırlık safhaları, başvuru değerlendirme süreçleri ve uygulama ile sonuçların değerlendirmesi aşamalarında dikkat edilecek hususlara değindi. Katılımcıların ilgiyle izlediği seminerde bütün sorulara cevap verildi ve ayrıntılı olarak açıklamalarda bulunuldu.