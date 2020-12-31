Böyükata, Proje Yönetimini Anlattı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje tabanlı faaliyetlerin toplumda yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye’nin pek çok farklı yerlerinden ve farklı kesimlerinden gelen taleplere olumlu yaklaşımını sürdürüyor. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gönüllü olarak verdiği seminerlerden yüzlerce kişi faydalanıyor, bu vesileyle Yozgat’ın ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nin görünürlüğü de her geçen gün artıyor. İstanbul’dan ‘Sevgi Mektupları ve Disleksi Derneği’ tarafından düzenlenen seminerde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, dernek çevresinden katılan öğretmenler ve proje konusuna ilgi duyan katılımcılar ile buluştu. Kendisi de eğitimci olan Emekli Maarif Müfettişi ve Çilek Kişisel Gelişim Merkezi Kurucusu, Sevgi Mektupları ve Disleksi Derneği Başkanı Mustafa Taşcı, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Taşçı, disleksinin toplumda yeterince bilinmediğini, oysaki yaklaşık yüzde 5 oranında disleksi görüldüğünü, çocuklarda beş yaşı civarında fark edildiğini ve böylesi bir hedef kitle için eğitim verecek öğretmenlere de ihtiyaç olduğunu ifade etti. Kalite Yönetim Danışmanı Abdullah Sertkaya’nın moderatörlüğünde yürütülen seminere 20 civarında özel bir öğretmen grubu katıldı. Katılımca karşılıklı diyaloglar ile sürdürülen toplantıda, proje döngüsü yönetimi konularında bilgiler verildi. Proje destek programlarına da değinilen seminerde TÜBİTAK tarafından sağlanan imkanların çeşitliliğin üzerinde duran Prof. Dr. Mustafa Böyükata, projelerde nitelik konusunda bilgi aktardı. Projelerin geçim kapısı olmadığını ve para kazanma yolu olarak görülmemesini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ülkeyi ‘proje kirliliği’ ile doldurmamak için doğru yol ve yöntemler aracılığıyla güvenilir ürünler ortaya çıkartmak gerektiğinin altını çizdi. Katılanların kendileri için oldukça faydalı bulduğu ve ufuk açıcı bir toplantı olduğu seminerin sonunda, Sevgi Mektupları ve Disleksi Derneği Başkanı Mustafa Taşcı, kendilerine zaman ayırdığı için Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.