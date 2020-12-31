Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1480
ALTIN
449.748
DOLAR
7.3706
STERLİN
10.0538
EURO
9.0539

Böyükata, Proje Yönetimini Anlattı

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, uzaktan eğitim yoluyla ‘Proje Yönetimi’ semineri verdi.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:22
Böyükata, Proje Yönetimini Anlattı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje tabanlı faaliyetlerin toplumda yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye’nin pek çok farklı yerlerinden ve farklı kesimlerinden gelen taleplere olumlu yaklaşımını sürdürüyor. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gönüllü olarak verdiği seminerlerden yüzlerce kişi faydalanıyor, bu vesileyle Yozgat’ın ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nin görünürlüğü de her geçen gün artıyor. İstanbul’dan ‘Sevgi Mektupları ve Disleksi Derneği’ tarafından düzenlenen seminerde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, dernek çevresinden katılan öğretmenler ve proje konusuna ilgi duyan katılımcılar ile buluştu. Kendisi de eğitimci olan Emekli Maarif Müfettişi ve Çilek Kişisel Gelişim Merkezi Kurucusu, Sevgi Mektupları ve Disleksi Derneği Başkanı Mustafa Taşcı, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Taşçı, disleksinin toplumda yeterince bilinmediğini, oysaki yaklaşık yüzde 5 oranında disleksi görüldüğünü, çocuklarda beş yaşı civarında fark edildiğini ve böylesi bir hedef kitle için eğitim verecek öğretmenlere de ihtiyaç olduğunu ifade etti. Kalite Yönetim Danışmanı Abdullah Sertkaya’nın moderatörlüğünde yürütülen seminere 20 civarında özel bir öğretmen grubu katıldı. Katılımca karşılıklı diyaloglar ile sürdürülen toplantıda, proje döngüsü yönetimi konularında bilgiler verildi. Proje destek programlarına da değinilen seminerde TÜBİTAK tarafından sağlanan imkanların çeşitliliğin üzerinde duran Prof. Dr. Mustafa Böyükata, projelerde nitelik konusunda bilgi aktardı. Projelerin geçim kapısı olmadığını ve para kazanma yolu olarak görülmemesini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ülkeyi ‘proje kirliliği’ ile doldurmamak için doğru yol ve yöntemler aracılığıyla güvenilir ürünler ortaya çıkartmak gerektiğinin altını çizdi. Katılanların kendileri için oldukça faydalı bulduğu ve ufuk açıcı bir toplantı olduğu seminerin sonunda, Sevgi Mektupları ve Disleksi Derneği Başkanı Mustafa Taşcı, kendilerine zaman ayırdığı için Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
BöyükataProje Yönetimini Anlattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süt tesisi Haziran'da tamam
Süt tesisi Haziran'da tamam
Hastaneye sandalye bağışı
Hastaneye sandalye bağışı
Uyuşturucuya geçit yok
Uyuşturucuya geçit yok
Kadınlardan, şiddete tepki
Kadınlardan, şiddete tepki
Arıtma tesisi
Arıtma tesisi
Rehabilitasyon iyileştiriyor
Rehabilitasyon iyileştiriyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim