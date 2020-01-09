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Böyükata, öğrencilerle buluştu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Yozgat Agâhefendi Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelip, söyleşi yaptı.

Böyükata, öğrencilerle buluştu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Yozgat Agâhefendi Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelip, söyleşi yaptı.

09 Ocak 2020 Perşembe 03:54
Böyükata, öğrencilerle buluştu

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Geleceği Planlamak’ başlıklı söyleşisinde öğrencilere sorular sordu cevaplarını aldı, öğrenciler sordu kendisi de onlara cevap verdi. Coşkulu, keyifli ve etkileşimli sohbet havasında geçen toplantıda, düşündüren sorular etrafında farklı konulara değinildi. Günümüzde konutlarda ısınmanın nasıl sağlandığından, aydınlatmanın nasıl temin edildiğinden başlayarak, günümüzden yüz yıl önce bu ihtiyaçların nasıl giderildiğine dair öğrencilerden cevaplar alındı, ‘acaba yüz yıl sonra bu ihtiyaçların nasıl sağlanacağı’ üzerine düşünceler ortaya kondu. Yenilenebilir enerji, temiz enerji ve nükleer enerji gibi farklı alternatif enerji kaynaklarından bahisler açılarak, atom ve moleküllerin dünyasına da kısa yolculuklar yapıldı. Günümüzde sahip olduğumuz imkanların gerisinde, yüzyılları aşan insan emeği ve geçmişte yapılan planların yattığına değinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gelecekte insanlığın yaşayacağı ilerlemelerin de şimdiki gençlerin ve çocukların hayalleriyle, hedefleriyle ve planlarıyla mümkün olacağına vurgu yaptı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilere on yıl sonra nerede olacaklarını düşündüklerini sorarak, varmak istedikleri hedefler için neler yapmaları gerektiğine dair de önerilerde bulundu. Söyleşi sonrası öğretmenler ile de sohbet eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrenci merkezli ve ders dışı faaliyetlere ilişkin proje etkinliklerinin öneminden söz ederek, farklılıklarını ortaya koyarak ön plana çıkan öğrencilere çok özenli yaklaşmanın, ilgi alanlarına göre daha tamamlayıcı ve rehberlik edici bir tarzla ilgilenmenin önemini anlattı.

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