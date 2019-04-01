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Böyükata, Hitit Üniversitesi’nde

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığının daveti üzerine katıldığı etkinlikte, üniversitenin farklı birimlerinde okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ‘Üniversite Öğrencileri için Proje Tabanlı Çalışmaların Önemi’ konulu konferans verdi.

Böyükata, Hitit Üniversitesi’nde

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığının daveti üzerine katıldığı etkinlikte, üniversitenin farklı birimlerinde okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ‘Üniversite Öğrencileri için Proje Tabanlı Çalışmaların Önemi’ konulu konferans verdi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Böyükata, Hitit Üniversitesi’nde

Böyükata, proje fikri geliştirme, fikrin hayata geçirilmesi, bu süreçte proje tabanlı çalışmanın önemi ve proje yazım teknikleri ile proje desteği sağlayan kuruluşlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Katılımcıların merakla izlediği ve etkileşimli geçen seminerde öğrencilerin sorularına da cevap verildi. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak, kendilerini kırmayıp, zamanını ayırarak bütün bir gün okullarında bilgilerini hem öğrenciler ile hem de akademisyenler ile paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti. Program sonunda günün hatırasına Böyükata’ya teşekkür belgesi de takdim edildi.

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