Böyükata Eğitimlerini sürdürüyor

Prof. Dr. Mustafa Böyükata da yer aldı. Böyükata, “Özellikle stratejik bir planlama yapılması proje tasarımında son derece önemlidir. Fikrin özgünlüğü, yöntemin uygunluğu, ekibin yetkinliği ve altyapı yeterliliği ile sonuçların niteliği bakımından özenli bir yaklaşım geliştirilmelidir. Desteklenen projeler genellikle iyi yazılmış projeler arasından çıkmaktadır. Zayıf hazırlanmış bir projenin, fikri ne kadar orijinal olursa olsun, destek alma şansı düşüktür” dedi.