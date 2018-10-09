Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96732
ALTIN
233.515
DOLAR
6.1073
STERLİN
8.0225
EURO
7.0114

Böyükata Eğitimlerini sürdürüyor

BOZOK Üniversitesi’ndeki yöneticilik görevlerini bırakıp, Öğretim Üyeliği görevini sürdüren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Trakya Üniversitesi’nin daveti üzerine Edirne’de seminer verdi.

Böyükata Eğitimlerini sürdürüyor

BOZOK Üniversitesi’ndeki yöneticilik görevlerini bırakıp, Öğretim Üyeliği görevini sürdüren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Trakya Üniversitesi’nin daveti üzerine Edirne’de seminer verdi.

09 Ekim 2018 Salı 06:57
67 Okunma
Böyükata Eğitimlerini sürdürüyor

Prof. Dr. Mustafa Böyükata da yer aldı. Böyükata, “Özellikle stratejik bir planlama yapılması proje tasarımında son derece önemlidir. Fikrin özgünlüğü, yöntemin uygunluğu, ekibin yetkinliği ve altyapı yeterliliği ile sonuçların niteliği bakımından özenli bir yaklaşım geliştirilmelidir. Desteklenen projeler genellikle iyi yazılmış projeler arasından çıkmaktadır. Zayıf hazırlanmış bir projenin, fikri ne kadar orijinal olursa olsun, destek alma şansı düşüktür” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Böyükata Eğitimlerini Sürdürüyor
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
LAVANTA BALI GELiYOR
LAVANTA BALI GELiYOR
Doğa eğitimlerine devam
Doğa eğitimlerine devam
Çiftçi yoksullaşıyor
Çiftçi yoksullaşıyor
SEDEF Macaristan'da
SEDEF Macaristan'da
Malkoç, ziyaretlerde bulundu
Malkoç, ziyaretlerde bulundu
Bölge Toplantısı yapıldı
Bölge Toplantısı yapıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim