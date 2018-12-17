Böyükata Beyder'de konuştu

Yozgat’ta eğitim ve kültür alanlarında mevcut birikimin geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve artırılmasına dönük etkinlikleri ile bilinen BEYDER’e konuk olan Böyükata, ‘Uzun Vadeli Düşünmek ve Temel Bilimlerin Önemine Dair’ başlığı altında, katılımcıları temel bilimler konusunda bilgilendirdi. Öğrenci, öğretmen ve farklı meslek gruplarından katılımcıların ilgiyle izlediği toplantıda, Prof. Dr. Mustafa Böyükata, eğitim ve bilimde tabana inmenin önemi, her ilde üniversite olmasının sağladığı fırsatlar, Rusya izlenimleri çerçevesinde, uzun vadeli stratejiler açısından temel bilimleri göz ardı etmeden yol haritaları oluşturma yönünde düşünceleri paylaştı ve tartışma zemini oluşturdu. BEYDER Genel Başkanı Aydoğan Bilir, Prof. Dr. Mustafa Böyükata'nın bilimi ve teknolojik gelişmeleri önceleyen dünya üzerindeki bilimsel çalışmaların üzerinde buluşlar yaparak, ülkemizde değer üretmek için bu hususta dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmenin önemini ifade ettiğini söyledi. Bilir, bu yöndeki çalışmaların ilme ve ilimize yapılan katkı olduğunu güzel bir üslup ile dinleyicilerle buluşturdu için Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın ele aldığın konuların önemli olduğunun altını çizdi. Osman Akarsubaşı da, dernek yönetimi adına Yozgat’ın eğitim ve kültürüne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, günün hatırasına Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya plaket takdim etti.