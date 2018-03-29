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Böyükata Bartın’da

BOZOK Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Mustafa Böyükata bilimsel çalışma ve projelere katılım göstermeye devam ediyor.

Böyükata Bartın’da

BOZOK Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Mustafa Böyükata bilimsel çalışma ve projelere katılım göstermeye devam ediyor.

29 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Böyükata Bartın’da

Bartın Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte Prof.Dr. Mustafa Böyükata gönüllü eğitmen olarak etkinliğe katıldı.
Mustafa Böyükata, Bartın Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Fen ve Mühendislik Alanlarında Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi’ne destek verdi. Etkinlikte Eğitim Yöneticiliği görevini üstlenen Böyükata’nın katıldığı programdan yaklaşık 23 katılımcı yararlandı. Programda fen ve mühendislik alanlarında araştırma projesi hazırlama ve yürütme konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Katılımcılara, TUBİTAK ve diğer proje destekleri tanıtıldı. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, emeğini esirgemeyerek özveriyle katkı veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya ve eğitmenlere teşekkür ederek, verdikleri çok değerli destek sebebiyle teşekkür belgesi takdim etti.

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