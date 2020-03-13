Böyle bir başvuru yapılmadı!

Haberde, ‘43 yaşındaki Mehmet E. İsimli şahsın bağışıklık sisteminin güçlenip, içinin temizlenmesi ve bu virüsün kendisine etki etmemesi için akşam yemeğinde arap sabunu ile birlikte yoğurt yedi. Arap sabunu ve yoğurdu yedikten yaklaşık 15-20 dakika sonra başı dönmeye ve midesi bulanmaya başlayan Mehmet E. 112 acil servisini aradı ve ambulans istedi. 112 Ambulans ile acil servise kaldırılan Mehmet E. tedavi altına alındı’ ifadelerine yer verildi. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ve Şehir Hastanesi yetkilileri, acil serviye veya 112 servisine böyle bir başvurunun yapılmadığını, herhangi bir hasta kaydının bulunmadığı gibi, belirtilen isimde bir hasta kaydının da mevcut olmadığını bildirdi.