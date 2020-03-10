Boyacı Ali işbaşında

AYDINCIK ilçesinde uzun yıllar ayakkabı boyacılığı yaparak, geçimini sağlayan Ali Teker, havaların ısınmasıyla birlikte, mesleğini icra etmeye başladı. Aydıncık Belediyesi Ali Teker’in mesleğini icra edebilmesi için yer tahsisinde bulundu. Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ‘’Aydıncık ilçemizin Gülü olan Ali Teker, Kültür Evimizin önünde ayakkabı boyama hizmetine başlamıştır’’ dedi. Başkan Koçak, sezonun açılışını ayakkabılarını boyattırarak yaptı, Ali Teker’in mesleğini yeni yerinde devam ettireceğini bildirdi.