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Boya Rengi için referandum!

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçe mezarlığı karşısına yaptırılan Taziye Evi binasının dış cephe boyasının rengini vatandaşa sordu.

16 Nisan 2021 Cuma 00:46
Boya Rengi için referandum!

BOĞAZLIYAN Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçe mezarlığında yapımı devam eden Taziye Evi’nin dış cephe boyasının rengini, sosyal medya hesabından vatandaşlara sordu. Başkan Coşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kaba inşaatı tamamlanan Taziye Evi’nin 8 ayrı renkte dijital ortamda tasarlanmış fotoğraflarını paylaştı. Coşar paylaşımının altına ise ‘’Taziye Evi’nin son hızla devam eden inşaat çalışmaları kapsamında dış cephe rengini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Bu paylaşımın altına tercih ettiğiniz görünümü cuma gününe kadar bizimle paylaşabilirsiniz. Sizlerin önerileri bizim için çok değerli. Bütün yorumları dikkate alarak, en çok beğeni toplayan tasarımı hayata geçireceğiz’’ ifadelerine yer verdi. 

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Boya Rengi Için Referandum!
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