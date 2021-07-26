Boşluğa sıkışarak öldü

Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi 3167. Sokak'taki arkadaşı M.M'nin evinde misafir olarak kalan Mehmet Demirezen (26) dışarıda kalınca çatıdaki havalandırma boşluğundan eve giremeye çalıştı. Zil sesini duymadığı için kapıyı açmayan arkadaşı M.M'nin evine havalandırma boşluğundan girmek isterken sıkışan Demirezen olay yerinde hayatını kaybetti. Yozgat'ta kasaplık yaptığı bildirilen Mehmet Demirezen, Kurban Bayramı sonrası arkadaşı M.M. ile görüşmek için Kayseri'ye gitti. Arkadaşı M.M'nin yaşadığı Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki 3 katlı binaya gelen Demirezen, zili çaldığında kapıyı açan olmayınca apartmanın çatısına çıktı. Üçüncü kattaki eve girebilmek için havalandırma boşluğunu kullanan Demirezen, bulunduğu yere sıkıştı. Zil sesini duymayarak banyoya duş almak için giren ve banyonun havalandırma boşluğundan sarkan ayakları gören M.M., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirezen'in yaşamını yitirdiği belirledi. İtfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Demirezen, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.