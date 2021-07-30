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BOŞA AKIYOR!

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 2019 yılında Turizm Merkezi olma ayrıcalığının kaldırılmasının ardından ilçede vurulan sondajlar sonucunda çıkartılan termal kaynaklar ortada kaldı. Yozgat Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, termal kaynakların değerlendirilmesine yönelik yatırımların yapılması için adım atılması gerektiğini söyledi.

30 Temmuz 2021 Cuma 00:57
BOŞA AKIYOR!

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, termal kaynakların bulunduğu Uyuz Hamamı bölgesinde termal turizm yatırımlarının yapılması beklenirken, 2019 yılının Eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kültür ve turizm koruma, gelişim bölgesi olma özelliğinin kaldırılmasıyla, yeraltından çıkartılan sıcak su da boşa akmaya başladı. Termal Turizm Merkezi olma özelliğini yitiren Yerköy İlçesi'ndeki kaplıca sularının klorlü sülfatlı sular grubundan, 44 derece sıcaklığa sahip olduğu bildirildi. Yozgat Genç Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu analizler sonucunda kaplıca suyunun, ‘Nevrit, Nevralji, Kırık-Çıkık Sekelleri, Kadın Hastalıkları, Romatizmal Hastalıklar, Kronik Romatizmal Hastalıklar, Çeşitli Ağrılar, Cilt hastalıkları’ gibi hastalıklara iyi geldiğinin raporlarla onaylandığını hatırlattı. Çelik, ‘’Hekim kontrolünde olmak kaydıyla kaplıca suyu bu rahatsızlıklarda destekleyici, tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir. Kaplıca alanında belediye belgeli tesis bir bulunuyor. Termal turizme yönelik yeni ve modern tesislerinin yapılmasını beklerken, bölgenin turizm alanı olmaktan çıkartılmasıyla, yeraltından çıkan sıcak sular boşa akmaktadır’’ dedi. Çelik, bin 600 dekar 4 kuyudan çıkan sıcak suyun termal turizmde değerlendirilebilmesi için belediyenin imar çalışması yaparak, yatırımcıların davet edilmesi gerektiğini kaydetti. Çelik, ‘’Sıcak suyumuz boşa akıyor. Yüksek hızlı tren üssü olan Yerköy ilçemiz termal tirizimin de üssü olmak istiyor. Oteller, motellerle termal şehir kurulması bekleniyor. Termal su akar Yerköylü bakar değil, termal su akar Yerköy yatırım yapar demeyi bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı. 

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BOŞA AKIYOR!
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