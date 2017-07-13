Boş bırakmayacaklar!

STK’lar, siyasi partiler, kamu kurumu yöneticileri, muhtarlar, vatandaşlar, din görevlileri dahil toplumun tüm kesimleri bir kez daha nöbetteki yerini alacak.

Yozgat valiliği ve belediye tarafından 7 Temmuz Cuma gününden itibaren başlatılan ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri devam ediyor. 15 Temmuz gecesi sabah namazında sona ermesi beklenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile devam etme ihtimali de söz konusu olan etkinliklerde Yozgatlı karanlığı aydınlatan duruşunu bir kez daha sergileyecek. Yozgatlı 40 STK dün yaptığı ortak açıklamada birlik ve beraberlik mesajı ile birlikte ‘Meydanları boş bırakmayacağız’ mesajı verdi.

FOTOĞRAF SERGİSİ İLE BAŞLADI

15 Temmuz’un yıl dönümünde Yozgat’taki etkinlikler Meydan Yeri Caddesi’ndeki fotoğraf sergisi ile başladı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve kentin diğer yöneticileri hafta boyunca şehit aileleri ve gazilerin evlerini ziyaret ediyor.

15 Temmuz akşamı Saat 20.30’da Terminal Camii’nde kılınacak akşam namazının ardından Mehter eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na halk yürüyüşü yapılacak. O gece bütün camilerde sela ve Kur’an-ı Kerim okunacak.

HERKES ORADA OLACAK

Halkın her kesiminden yoğun bir katılımın olması beklenen geceye özel hazırlıklar yapıldı.

Dün Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde ortak bir basın açıklama yapan STK Temsilcileri; “15 Temmuz Gecesi’ne şahitlik eden bizler O Geceyi asla unutmayacağız unutturmayacağız” ifadelerinde bulundu.



40 STK temsilcisinin imzası ile hazırlanan ortak bildiriyi okuyan Memur-Sen İl Temsilcisi Kenan Şerefli; “Masumiyet kisvesine bürünerek Devletin bütün kademelerine sızıp, ülkenin altın nesli olduğunu iddia edenlerin, aslında nasıl bir akrep nesil olduklarını, Vatanımıza nasıl ihanet ettiklerini, devletin mahremiyetini hain localara nasıl servis etiklerini unutmayacağız.

Türk milletinin şerefli ordusunun saflarında gizlenerek bağımsızlık mücadelemizin sembolü Meclisimizi bombalamalarını, ülkemizin çeşitli yerlerinde insanlarımızın üzerine mermi ve bomba yağdırmalarını, Polis ve Özel Harekâta karşı katliamlarını, Cumhurbaşkanımıza ve seçilmişlere karşı suikast planlarını unutmayacağız.



Dışarıdan bakıldığında Müslüman, içeriden bakıldığında kâfirin uşaklığını yapan fetöçüleri, alçaklardan aldığı emirle milletin silahlarını millete doğrultanları unutmayacağız.

Maskeleri düştüğünde ağa babalarına nasıl sığındıklarını da unutmayacağız, unutturmayacağız.

Saygıdeğer Kamuoyu, Değerli Basın Mensupları; 15 Temmuz Gecesi milletimize takılmak istenen esaret kelepçesi Öncelikle Allah’ın izni ve yardımı, Milelimizin vatan sevgisi, tecrübeleri ve sahip olduğu imanı ile ümmetin duası, feraset sahibi seçilmişlerin cesaretiyle bertaraf edilerek zaferle sonuçlanmıştır.

O karanlık utanç gecesini gurur gecesine çeviren ihanet girişimine canları pahasına karşı çıkan şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Mekânları Cennet olsun. Yine o gece gazilik rütbesine eren kardeşlerimize sağlık sıhhat diliyoruz onlar başımızın tacıdır.



Saygıdeğer Kamuoyu, Değerli Basın Mensupları; Yozgat Sivil İnisiyatif Platformunu oluşturan 47 Sivil Toplum Kuruluşu olarak 15 Temmuz bilincini diri tutmak, Türkiye’yi işgal ve darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için,15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programlarına yoğun katılım sağlayacağız. FETÖ Paralel İhanet Çetesi ve tüm işbirlikçilerini meydanlardan bir kez daha lanetleyecek, Milletimizin şanlı zaferini kutlayacak, canını seve seve vatan uğruna veren aziz şehitlerimizi rahmetle anacağız.

Bu vesile ile 15 Temmuz Darbe girişiminde bulunan vatan hainlerini buradan bir kez daha lanetliyor, 15 Temmuz Şehitlerimiz Rahmetle anıyor, Gazilerimize sağlık sıhhat dilerken alçak hainlerin en ağır cezaya çarptırılmalarını istiyoruz.”