Boruların hali içler acısı

Sorgun belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, yağmur suyu drenaj hattının çalışmasıyla yağışlı havalarda su birikintisi ve olası sel baskınlarının önüne geçilmesine yönelik çalışmaların daha önce tamamlandığın söyledi. Ekinci, ilçede 1980 yılında içme suyu hattına döşenen asbestli boruların da yağmur suyu drenaj hattının tamamlanmasının ardından değiştirilmeye başlandığını hatırlattı. Asbestli boruların sağlık açısından da zararlı olduğuna değinen Ekinci, "Bu boruları 100 yıllık ömrü olan borularla değiştirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı daha önce yenilendi. İlçemizde altyapı çalışmaları sırasında Asbestli boruların haricinde değiştirdiğimiz içme suyu borularının hali içler acısı durumdaydı’’ dedi.