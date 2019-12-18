Borular yenilendi

Sorgun belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, yağmur suyu drenaj hattının çalışmasıyla yağışlı havalarda su birikintisi ve olası sel baskınlarının önüne geçilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi. Ekinci, ilçede 1980 yılında içme suyu hattına döşenen asbestli boruların da yağmur suyu drenaj hattının tamamlanmasının ardından değiştirildiğini ifade etti. Asbestli boruların sağlık açısından da zararlı olduğuna değinen Ekinci, "Bu boruları 100 yıllık ömrü olan borularla değiştirdik. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşendi. 4 Kasım'da başlattığımız içme suyu, yağmur suyu ve alt yapı çalışmalarını söz verdiğimiz gibi bitirdik. Şuan da eski ve yeni hattın entegrasyon çalışmalarını yapılmakta ve yüzde 50 oranında tamamladık, geceleri suları açacak duruma geldik’’ dedi.