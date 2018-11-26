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Boru hattında sona gelindi

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı İrfan Coşgun, jeotermal suyun çıkış noktası olan Karadikmen Köyünden sanayi üzeri mevkiine 17 kilometre uzaklıkta olduğunu, suyun ilçe merkezinde belirlenen bölgeye taşınmasına yönelik başlatılan çalışmaların sonuna gelindiğini söyledi.

Boru hattında sona gelindi

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı İrfan Coşgun, jeotermal suyun çıkış noktası olan Karadikmen Köyünden sanayi üzeri mevkiine 17 kilometre uzaklıkta olduğunu, suyun ilçe merkezinde belirlenen bölgeye taşınmasına yönelik başlatılan çalışmaların sonuna gelindiğini söyledi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 06:35
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Boru hattında sona gelindi

Coşgun, suyumuz kaynak itibariyle saniyede 100 litre debiye sahip olduğunu, sıcaklığının ise 50 derece olduğunu hatırlattı, bu suyun ilçe merkezine saniyede 40 litre debiye sahip 40 derece sıcaklıkta ulaşacağını bildirdi. Coşgun, ‘’İlçemizi turizme kazandırmak adına çalışmasını başlatmış olduğumuz 438 dönüm üzerine kurulu turizm alanı Projemizin de yazışmasını yaptık.  Belediye olarak alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yapıp, imara kazandırdıktan sonra projenin parçası olan yarı olimpik yüzme havuzumuzu da ilçemize kazandırmış olacağız. Otel ve diğer yatırımlar için girişimcilerimize tahsis edilecek arsalarımızla birlikte bürokratik prosedürlerin aşılması noktasında yatırımcılarımıza destek olacağız. Proje kapsamında gelecek olan girişimcilerin burada yapacağı oteller ilçemize büyük istihdam sağlayacaktır’’ dedi.

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Boru Hattında Sona Gelindi
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