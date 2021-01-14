Borsa’ya 5 yıldızlı bina

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen hizmet binası açılış töreninde dualar eşliğinde kurban kesimi yapılarak Yozgat Ticaret Borsası yeni binasında hizmet vermeye başladı. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, pandeminden dolayı daha önceden taşındıkları yeni binalarının açılışını yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Daha önce Borsa’nın kurulduğu günden bu güne kadar hizmet verdiği üç katlı bir binalarının bulunduğunu hatırlatan Erkekli, ‘’Bu binamızın artık eski olmasından dolayı artık bizim ihtiyaçlarımızı karşılamıyordu. Bundan dolayı da yeni bir binanın hasıl olduğunu yönetim kurulu ve meclis üyesi arkadaşlarım ile birlikte kararlaştırdık. Biz artık 5 yıldızlı akredite olmuş Odalar Birliği’nden akredite olarak büyük bir başarıya imza atıp, hizmet noktasında da büyük bir başarı elde ettik’’ dedi. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, açılış töreni sonrasında yönetim kurulu ve meclis üyelerine yeni binalarını gezdirdi.