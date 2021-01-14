Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1559
ALTIN
440.385
DOLAR
7.4039
STERLİN
10.1052
EURO
9.0027

Borsa’ya 5 yıldızlı bina

YOZGAT Ticaret Borsası Yozgat’ta kurulduğundan bugüne kadar kullandığı Borsa binasından yeni bir modern bir binaya taşınarak açılışını yaptı.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:07
Borsa’ya 5 yıldızlı bina

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen hizmet binası açılış töreninde dualar eşliğinde kurban kesimi yapılarak Yozgat Ticaret Borsası yeni binasında hizmet vermeye başladı. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, pandeminden dolayı daha önceden taşındıkları yeni binalarının açılışını yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Daha önce Borsa’nın kurulduğu günden bu güne kadar hizmet verdiği üç katlı bir binalarının bulunduğunu hatırlatan Erkekli, ‘’Bu binamızın artık eski olmasından dolayı artık bizim ihtiyaçlarımızı karşılamıyordu. Bundan dolayı da yeni bir binanın hasıl olduğunu yönetim kurulu ve meclis üyesi arkadaşlarım ile birlikte kararlaştırdık. Biz artık 5 yıldızlı akredite olmuş Odalar Birliği’nden akredite olarak büyük bir başarıya imza atıp, hizmet noktasında da büyük bir başarı elde ettik’’ dedi. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, açılış töreni sonrasında yönetim kurulu ve meclis üyelerine yeni binalarını gezdirdi. 

Anahtar Kelimeler:
Borsa’ya 5 Yıldızlı Bina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yatırımların yüzde 80’i tamam
Yatırımların yüzde 80’i tamam
Eğitim Merkezi hizmete başladı
Eğitim Merkezi hizmete başladı
Tarihi eser kaçakçılığı
Tarihi eser kaçakçılığı
Yılın ilk karı
Yılın ilk karı
Gönüllü destek
Gönüllü destek
Arazi anlaşmazlığı 5 yaralı
Arazi anlaşmazlığı 5 yaralı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim