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Borsadan ziyaret

Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettikleri Vali Ziya Polat’a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

18 Kasım 2020 Çarşamba 00:28
Borsadan ziyaret

YOZGAT Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluşan heyetle Yozgat Valisi Ziya Polat’ı makamında ziyaret edip, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli, Yozgat’ın tarım ve hayvancılıktaki durumu, Yozgat Ticaret Borsası’nın yapısı, faaliyetleri, projeleri ile ilgili bilgi aktardı. Erkekli, ‘’Yozgat Ticaret Borsası olarak Yozgat’ımıza ve Yozgatlımıza hizmet için tüm projelere destek olmaya hazırız” dedi. Yozgat Valisi Ziya Polat da, Ticaret Borsası heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlimizde sürdürmüş oldukları faaliyetlerinden dolayı Ticaret Borsası yönetimini tebrik ediyorum. Nazik ziyaretleri dolayısıyla da başta Sayın Erkekli olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunarım. İlimiz ve vatandaşlarımız için en iyi hizmeti vermek için elbirliği ile çalışacağız” diye konuştu. 

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Borsadan Ziyaret
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