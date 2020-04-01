Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89644
ALTIN
336.291
DOLAR
6.6029
STERLİN
8.2008
EURO
7.2441

Borsa’dan üye ziyareti

YOZGAT Ticaret Borsası 2020 yılından itibaren belirlemiş olduğu üye ziyaretleri programını sürdürüyor.

01 Nisan 2020 Çarşamba 03:41
Borsa’dan üye ziyareti

Borsa Başkanı Mehmet Erkekli, Genel Sekreter Nazif Gençarslan, Akademik Danışman Dr. Mehmet Kara ile birlikte Sorgun, Sarıkaya ve Şefaatli ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Erkekli, Sorgun ilçesinin tahıl ambarı olduğunu hatırlatarak, gübre temini, gübre fiyatları ve üyelerin bu konuda ki şikâyetlerini dinledi. Sorgun Bildikler Tarım İşletmesinden İbrahim Bildik, TUSAF etkinliklerine katılım noktasında borsadan destek istedi. Ödemeler konusunda alternatif yöntemlerin değerlendirilmesi istendi. Sarıkaya ilçesinde son zamanlarda önemli bir konu olan Lisanslı Depoculuk faaliyetleri gündeme geldi. Meclis Üyesi Oktay Şafak, meclis Üyesi Seyfi Diker, Bünyamin Sağlam ziyaret edilerek, düşünceleri alındı. Şefaatli ilçesinde Yönetim Kurulu üyesi Murat Gençarslan, Meclis Üyesi İsmet Er iye birlikte yapılan ziyaretlerde Lütfi Temiz, Musa Pehlivan ve Osman Arı işyerlerinde ziyaret edildi. Borsanın çalışmalarına dair görüş ve önerileri alındı. 

Anahtar Kelimeler:
Borsa’dan üye Ziyareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MESAFEYi KORUYUN!
MESAFEYi KORUYUN!
Hepsi var, alıcısı yok!
Hepsi var, alıcısı yok!
Kampanyaya destek
Kampanyaya destek
Su parası almayacak
Su parası almayacak
GiRiŞ-ÇIKIŞ YASAK!
GiRiŞ-ÇIKIŞ YASAK!
Yardımlar devlet kanalıyla
Yardımlar devlet kanalıyla
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim