Borsa’dan üye ziyareti

Borsa Başkanı Mehmet Erkekli, Genel Sekreter Nazif Gençarslan, Akademik Danışman Dr. Mehmet Kara ile birlikte Sorgun, Sarıkaya ve Şefaatli ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Erkekli, Sorgun ilçesinin tahıl ambarı olduğunu hatırlatarak, gübre temini, gübre fiyatları ve üyelerin bu konuda ki şikâyetlerini dinledi. Sorgun Bildikler Tarım İşletmesinden İbrahim Bildik, TUSAF etkinliklerine katılım noktasında borsadan destek istedi. Ödemeler konusunda alternatif yöntemlerin değerlendirilmesi istendi. Sarıkaya ilçesinde son zamanlarda önemli bir konu olan Lisanslı Depoculuk faaliyetleri gündeme geldi. Meclis Üyesi Oktay Şafak, meclis Üyesi Seyfi Diker, Bünyamin Sağlam ziyaret edilerek, düşünceleri alındı. Şefaatli ilçesinde Yönetim Kurulu üyesi Murat Gençarslan, Meclis Üyesi İsmet Er iye birlikte yapılan ziyaretlerde Lütfi Temiz, Musa Pehlivan ve Osman Arı işyerlerinde ziyaret edildi. Borsanın çalışmalarına dair görüş ve önerileri alındı.