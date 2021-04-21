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Borsa’dan Ramazan yardımı

YOZGAT Ticaret Borsası, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında yardımlarına devam etti.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:59
Borsa’dan Ramazan yardımı

Yozgat Ticaret Borsası, Ramazan ayı nedeniyle 80 bin lira değerinde 800 gıda paketi hazırlattı. Paketler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, ‘’Mübarek Ramazan ayında bir nebze olsun ihtiyaç sahiplerine destek olmak için elimizden geleni yaptık. Bunu yaparken de mümkün olduğu ölçüde hassasiyet gösterdik ve insanları rencide etmeden hareket ettik. Daha önce belirlemiş olduğumuz listeler doğrultusunda amacına uygun bir şekilde ihtiyaç sahiplerine tek tek paketleri ulaştırdık’’ dedi. 

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Borsa’dan Ramazan Yardımı
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