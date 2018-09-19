Borsa’dan kırtasiye yardımı

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere içerisinde çeşitli ebatlarda defter, kalem, boyama kalemi, silgi ve kalem tıraş gibi ürünlerin yer aldığı kırtasiye malzemelerinin bulunduğu poşetleri daha önceden belirlenen okulların okul müdürlerine teslim ederek, öğrencilere ulaşmasını sağladı. Erkekli, ‘’Borsamız her yıl olduğu gibi bu yılda geleneksel hale getirmiş olduğu ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kırtasiye yardımlarını sürdürüyor. Bugün de 800 ihtiyaç sahibi öğrenciye verilmek üzere Borsamız tarafından kırtasiye malzemeleri hazırlanarak ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere okullara ulaştırıldı. Eğitim bizim için her şeyden önemlidir. Tüm öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olmasını diliyorum” dedi.