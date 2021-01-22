Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1542
ALTIN
444.949
DOLAR
7.4373
STERLİN
10.1354
EURO
9.0399
Flaş Haber
OTOPARKLARA ZAM!
Kapat

Borsa’dan kaliteli hizmet

YOZGAT Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, büyük bir başarının altına imza atarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde büyük puanlar aldıklarını, yeni binaların akredite edildiğini söyledi.

22 Ocak 2021 Cuma 00:53
Borsa’dan kaliteli hizmet

 Erkekli, yüksek kalitede hizmet verecekleri bu binada her zaman oda üyelerinin menfaatlerini de gözeteceklerinin altını çizdi. Erkekli, ‘’Yozgat Ticaret Borsası olarak sosyal alanlarda da etkinlikler düzenliyoruz. Bütün üyelerimiz ikişer yıl arayla hem Batum Karadeniz, hem de tarih yazdığımız Çanakkale gezilerine götürdük. Buralarda üyelerimiz turistlik geziden ziyade, geziler düzenlediğimiz alanlardaki çalışma ortamlarını, çalışma şekillerini görme fırsatı buldular. Üyelerimize yeni çalışma alanları ile yeni çalışma yöntemlerini gösterdik ve bundan da başarılı olduk’’ dedi. Erkekli, geçmişte olduğu gibi bu günde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun kendilerinin maddi ve manevi olarak yanlarında olduğunu hatırlattı. Erkekli, ‘’Değerli Başkanımızdan aldığımız güçle hizmet etme noktasında kalitemizi yükselttik. Hizmet kalitemizi yükselterek üyelerimize daha iyi ve güzel hizmet vermeye başladık. Kapımız her kese açık ve her alanda Yozgat halkına hizmet vermeye de devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Borsa’dan Kaliteli Hizmet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarıma hibe desteği
Tarıma hibe desteği
Şebekeye uzaktan takip
Şebekeye uzaktan takip
Sürü bulundu
Sürü bulundu
Tarihi eser kaçakçılığı
Tarihi eser kaçakçılığı
Uyuşturucu kaçakçılığı
Uyuşturucu kaçakçılığı
Hobi evleri yıkılıyor
Hobi evleri yıkılıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim