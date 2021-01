Borsa’dan kaliteli hizmet

Erkekli, yüksek kalitede hizmet verecekleri bu binada her zaman oda üyelerinin menfaatlerini de gözeteceklerinin altını çizdi. Erkekli, ‘’Yozgat Ticaret Borsası olarak sosyal alanlarda da etkinlikler düzenliyoruz. Bütün üyelerimiz ikişer yıl arayla hem Batum Karadeniz, hem de tarih yazdığımız Çanakkale gezilerine götürdük. Buralarda üyelerimiz turistlik geziden ziyade, geziler düzenlediğimiz alanlardaki çalışma ortamlarını, çalışma şekillerini görme fırsatı buldular. Üyelerimize yeni çalışma alanları ile yeni çalışma yöntemlerini gösterdik ve bundan da başarılı olduk’’ dedi. Erkekli, geçmişte olduğu gibi bu günde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun kendilerinin maddi ve manevi olarak yanlarında olduğunu hatırlattı. Erkekli, ‘’Değerli Başkanımızdan aldığımız güçle hizmet etme noktasında kalitemizi yükselttik. Hizmet kalitemizi yükselterek üyelerimize daha iyi ve güzel hizmet vermeye başladık. Kapımız her kese açık ve her alanda Yozgat halkına hizmet vermeye de devam edeceğiz’’ diye konuştu.