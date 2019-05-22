Borsadan erzak yardımı

Yerköy Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Esatbeyoğlu, borsanın imkânları dâhilinde, TOBB’un desteği ile her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi yaklaşık 700 aileye erzak yardımında bulunduklarını söyledi. Esatbeyoğlu, 50 bin lira tutarındaki erzak yardımının borsa yönetimi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını kaydetti. Esatbeyoğlu, ‘’Yardım paketlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşması için azami özen gösteriyoruz. Dağıtımları Üyelerimiz bizzat kendileri gerçekleştiriyor. Gıda paketlerinin teminini sağlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte yönetimine ve dağıtımda emeği geçen üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm üyelerimizin ve tüm İslam alemine bereketli, hayırlı ve sağlıklı bir ramazan ayı geçirmelerini diliyorum’’ dedi.