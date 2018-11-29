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Borsa’dan Çakır’a ziyaret

YOZGAT Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret ederek, borsanın çalışmaları, Yozgat ekonomisinde tarım ve hayvancılık sektörünün önemi konusunda bilgilendirmede bulundu.

Borsa’dan Çakır’a ziyaret

YOZGAT Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret ederek, borsanın çalışmaları, Yozgat ekonomisinde tarım ve hayvancılık sektörünün önemi konusunda bilgilendirmede bulundu.

29 Kasım 2018 Perşembe 07:00
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Borsa’dan Çakır’a ziyaret

Yozgat Valisi Kadir Çakır’a ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Erkekli, Yozgat ve Yozgatlılar için yapılacak tüm projelerde borsa olarak görev almaya hazır olunduğunu bildirildi. Yozgat’ın tarım ve hayvancılık durumu, Yozgat Ticaret Borsası’nın yapısı, faaliyetleri ve projeleri ile ilgili de bilgi aktaran Başkan Erkekli, “Yozgat Ticaret Borsası olarak Yozgat’ımıza ve Yozgatlımıza hizmet için tüm projelere destek olmaya hazırız’’ dedi.
Yozgat Valisi Kadir Çakır da, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlimizde sürdürmüş oldukları faaliyetlerinden dolayı Ticaret Borsası yönetimini tebrik ediyorum. Nazik ziyaretleri dolayısıyla da başta Sayın Erkekli olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunarım. İlimiz ve vatandaşlarımız için en iyi hizmeti vermek için el birliği ile çalışacağız” diye konuştu.
 

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