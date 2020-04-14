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Borsa’dan 700 aileye gıda desteği

YOZGAT Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, her yıl Ramazan ayı için ayrılan gıda paketlerini bu yıl içinde bulunduğumuz hassas süreçten dolayı 700 pakete çıkartarak, Ramazan ayı öncesinde de ihtiyaç sahiplerinin adresine tek tek dağıtım yaptıklarını söyledi.

14 Nisan 2020 Salı 00:07
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Borsa’dan 700 aileye gıda desteği

Başkan Erkekli, TOBB Başkanı Rifat Hizarcıklıoğlu’nun her yıl Yozgat için ayırdığı gıda yardımlarını artırarak korona virüsle mücadele kapsamında evinde kalmak zorunda olan ve çalışamayan ihtiyaç sahiplerini de düşünerek hem 700 pakete çıkardıklarını hem de Ramazan ayı gelmeden dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydetti. 700 aileyi öncesinde tespit eden ekiplerin tek tek, kapı kapı gezerek yardımları adreslere ulaştırdıklarını bildiren Erkekli, insanların sofrasındaki rızkına az da olsa katkıda bulunmanın gayretinde olduklarının altını çizdi. Erkekli, korona virüsle mücadelede ortaya konulan irade ve kurallara sahip çıkmak zorunda olduğumuzu vurgulayarak, özellikle iş yerini açamayan ya da çalışamayan vatandaşların desteklenmesi konusunda her zaman sorumluluk sahibi olacaklarını sözlerine ekledi.

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Borsa’dan 700 Aileye Gıda Desteği
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