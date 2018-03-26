Borsa’da Seçim heyecanı

Borsa Başkanı Mehmet Erkekli, Yozgat'ın en etkin kurumlarından biri olan Ticaret Borsası Genel Kurul toplantısının 3 Nisan Salı günü gerçekleştirileceğini söyledi. Erkekli, Ticaret Borsası’nın zirai ve hayvansal ürünler dahil olmak üzere borsaya dahil olan maddelerin alım ve satımı ile borsada oluşan fiyatların tespiti ve tesciliyle ilgili yetkili kurum olduğunu hatırlattı. Genel Kurul Toplantısı ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Erkekli, 2017 yılı Kasım ayında yapılması beklenen TOBB seçimlerinin Bakanlar Kurulu kararı ile 2018 yılı Nisan ayına ertelendiğini hatırlattı. Bu doğrultuda Genel Kurul toplantı tarihini belirlediklerini ifade eden Erkekli, genel kurulda organların de belirleneceğini söyledi. Seçimlere tek liste ile aday olan Mehmet Erkekli, seçimlerin şimdiden üyelere ve camiaya hayırlı olmasını diledi. Erkekli, ‘’Tüm üyelerimize teveccühleri ve destekleri adına şükranlarımı sunuyorum. Hizmetlerimiz ve çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl sözünü verdiğimiz ilimiz merkez ilçesine yapılacak olan Buğday Pazarı Projesinin temelini de en kısa sürede atıp, iş yerlerini üyelerimize en kısa sürede teslim ederek, amacımızın üyelerimize hizmet olduğunu bir kez daha göstermek istiyoruz. Bu süreçte borsamız idari organlarında görev alma talebinde bulunarak bizimle birlikte çalışmak isteyen tüm üyelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandırdınız ve bizlerin sadece bir kurumun üyeleri değil aynı zamanda bir ailenin bireyleri olduğumuzu tekrar gösterdiniz. Elbette borsamızın idari organlarında görev alan üyelerimizde değişiklikler olacaktır. Ancak takdir edersiniz ki organlarda yer alan üye sayılarımız kısıtlı. Bu ahvalde üyelerimizin özverilerine sığınarak listelerimizi hazırlarken azami özeni göstereceğiz’’ diye konuştu.

