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Borsada seçim günü

YOZGAT Ticaret Borsası üyeleri bugün sandık başına giderek yeni başkanlarını belirleyecek.

Borsada seçim günü

YOZGAT Ticaret Borsası üyeleri bugün sandık başına giderek yeni başkanlarını belirleyecek.

03 Nisan 2018 Salı 07:00
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Borsada seçim günü

Yozgat Ticaret Borsası’nda yapılacak seçimlerde mevcut başkan Mehmet Erkekli, tek aday olarak seçimlere katılıyor. Yozgat Ticaret Borsası’nın olağan genel kurulu bugün Ticaret Borsası binasında gerçekleşecek. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, tüm üyeleri genel kurula davet etti. Yeniden güven tazeleyecek olan Mehmet Erkekli, geçen sürede Yozgat Ticaret Borsası’nın yeniden yapılandırıldığını ve akredite almaya hak kazandığını hatırlatarak, bundan sonraki süreçte de kurumsallığını artırarak, üyelere ve Yozgat’a hizmeti sürdüreceğini bildirdi.

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