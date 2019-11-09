Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103153
ALTIN
270.348
DOLAR
5.7533
STERLİN
7.3739
EURO
6.3439

Borsada işbirliği protokolü

BOĞAZLIYAN Ticaret Borsası organizatörlüğünde  bir araya gelen Boğazlıyan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Boğazlıyan Ziraat Odası ile il – ilçe tarımsal faaliyetlerde ortak hareket etmek birlikte karar almak üzere protokol imzalandı.

Borsada işbirliği protokolü

BOĞAZLIYAN Ticaret Borsası organizatörlüğünde  bir araya gelen Boğazlıyan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Boğazlıyan Ziraat Odası ile il – ilçe tarımsal faaliyetlerde ortak hareket etmek birlikte karar almak üzere protokol imzalandı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Borsada işbirliği protokolü

İmza törenine Boğazlıyan İlçe ve Tarım Orman Müdürü Ümmiye İlmiye Saygın, Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, Başkan Yardımcısı Köksal Ustaoğlu, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demiroğlu, Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara, Borsa Genel Sekreteri Ali Ayık katıldı. Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, kurumlar arasında iletişimi güçlendirmek, sürekliliği sağlamak adına iç ve dış paydaşlarla uyum içerisinde çalışmayı önemsediklerini söyledi. Halıcı, “Bu vesile ile ilçemiz özelinde tarım ve hayvancılık konularında hizmet standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak kurumlar ile ile işbirliği yapma kararı aldık.  İlerleyen zamanlarda ortak toplantılar, organizasyonlar, nitelikli projeler üreterek örnek işler yapacağız. İlçe ve Tarım Orman Müdürümüz Sayın Ümmiye İlmiye Saygın Hanımefendiye ve Boğazlıyan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Demiroğlu’na göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşbirliği protokolü ilçemize, bölge çiftçimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Borsada Işbirliği Protokolü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DESTEK BEKLiYORUZ!
DESTEK BEKLiYORUZ!
Kursta etkinlik
Kursta etkinlik
Mevlid-i Nebi Haftası
Mevlid-i Nebi Haftası
Sedanur davasına devam edildi
Sedanur davasına devam edildi
Onarıma destek
Onarıma destek
Şebeke boruları yenileniyor
Şebeke boruları yenileniyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim