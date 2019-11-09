Borsada işbirliği protokolü

İmza törenine Boğazlıyan İlçe ve Tarım Orman Müdürü Ümmiye İlmiye Saygın, Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, Başkan Yardımcısı Köksal Ustaoğlu, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demiroğlu, Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara, Borsa Genel Sekreteri Ali Ayık katıldı. Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, kurumlar arasında iletişimi güçlendirmek, sürekliliği sağlamak adına iç ve dış paydaşlarla uyum içerisinde çalışmayı önemsediklerini söyledi. Halıcı, “Bu vesile ile ilçemiz özelinde tarım ve hayvancılık konularında hizmet standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak kurumlar ile ile işbirliği yapma kararı aldık. İlerleyen zamanlarda ortak toplantılar, organizasyonlar, nitelikli projeler üreterek örnek işler yapacağız. İlçe ve Tarım Orman Müdürümüz Sayın Ümmiye İlmiye Saygın Hanımefendiye ve Boğazlıyan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Demiroğlu’na göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşbirliği protokolü ilçemize, bölge çiftçimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.