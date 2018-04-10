Borsada görev dağılımı

Esatbeyoğlu yeniden Yerköy Borsası başkanlığına getirildi. Meclis Başkanlığına Ali Sağlam, Meclis Başkan Yardımcılığına Derviş Çiçek ve Sinan Emrebaş getirildi. Mehmet Kömürcüoğlu, Eyüp Burhan Yılmaz, Bestami Uzun, İlyas Esatbeyoğlu ise yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Esatbeyoğlu, “Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Değerli Borsa Üyelerimizin karşımıza aday çıkarmamaları, bizim yaptığımız çalışmalara güvenmelerinin göstergesidir. Bizlerde Borsa Yönetimi, Meclisi ve Personeli olarak bu göreve layık olmaya çalışacağız. Yerköy Ticaret Borsası olarak görev dağılımımızı yaptık ve yeni bir döneme başladık. Yapılan seçim borsamız ve dolayısıyla ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun. Bize emanet edilen bu görevimizi layıkıyla en iyi şekilde yerine getireceğiz. Seçim süreci tamamlandı şimdi hizmet zamanıdır" dedi