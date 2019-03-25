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Borsa Tarım Fuarında

YOZGAT Ticaret Borsası, TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarına katıldı.

Borsa Tarım Fuarında

YOZGAT Ticaret Borsası, TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarına katıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Borsa Tarım Fuarında

Genel Sekreter Nazif Gençarslan, Destek Hizmetleri Personeli Murat Karaçay, Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara’nın temsil ettiği fuar etkinliğinde, gözlem yapıldı. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, borsa olarak bu tür fuarlardan üyelerin yararlanması hususunda ellerinden gelen desteği verdiklerini, bundan sonrada vermeye devam edeceklerini söyledi. Erkekli, ‘’Tarım ve Hayvancılık konusunda yeni teknolojilerin sergilendiği, alanında uzman kişilerin, katılımcılar ile bir araya geldiği bu organizasyonlar her zaman verimli olmuştur, olmaya devam edecektir’’ dedi.
 

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