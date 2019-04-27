Borsa, Karadeniz’e çıkartma yaptı

Samsun ile başlayan geniş kapsamlı Karadeniz turu 5 gün sürecek. Trabzon, Rize, Pazar ve Giresun Ticaret Borsaları ile ortaklaşa istişare toplantıları düzenlenip, karşılıklı fikir alışverişi yapılacak program ülke sınırlarını da aşıp Gürcistan’ın Batum şehrine kadar uzanacak. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, geçen yıl manevi bir değeri olduğu için istişare toplantısını Çanakkale’de düzenledikleri hatırlatarak bu toplantının çok verimli geçtiğini, oldukça faydasını gördüklerini söyledi. Erkekli, “Bunun üzerine bu yıl ki istişare toplantısını Karadeniz bölgesinde yapmaya karar verdik” dedi.

Yaklaşık 250 üye, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a taşıyan ve Milli Mücadelenin simgelerinden olan Bandırma vapurunu gezdi. Daha sonra Trabzon’a geçen Yozgat kafilesini horon ekibi geleneksel oyunları ile karşılayarak, güzel bir sürpriz yaptı. Program istişare toplantısı ile devam edildi. 5 gün sürecek program; Trabzon, Rize, Giresun Ticaret Borsaları ile stratejik plan değerlendirmesi, SWOT analizi ve paydaş toplantıları ile sürecek. Ayrıca Gürcistan’ın Batum Ticaret Ateşesi, Batum Ticaret ve Sanayi Odası ile Batum'da tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işadamlarının ziyaret edilmesi ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi planlanıyor.

