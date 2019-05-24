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Borsa geleneği bozmadı

YOZGAT Ticaret Borsası her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da yardımlarına devam etti.

Borsa geleneği bozmadı

YOZGAT Ticaret Borsası her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da yardımlarına devam etti.

24 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Borsa geleneği bozmadı

Yozgat Ticaret Borsası, hazırlanan 50 bin lira değerindeki 666 gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, “Mübarek Ramazan ayında bir nebze olsun ihtiyaç sahiplerine destek olmak için elimizden geleni yaptık. Bunu yaparken de mümkün olduğu ölçüde hassasiyet gösterdik ve insanları rencide etmeden hareket ettik. Daha önce belirlemiş olduğumuz listeler doğrultusunda amacına uygun bir şekilde ihtiyaç sahiplerine tek tek paketleri ulaştırdık” dedi.
 

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