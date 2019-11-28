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Borsa denetledi

BOĞAZLIYAN Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 14. Dönem Akreditasyon Sürecindeki Oda ve Borsa denetimi kapsamında denetime tabi tutuldu.

Borsa denetledi

BOĞAZLIYAN Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 14. Dönem Akreditasyon Sürecindeki Oda ve Borsa denetimi kapsamında denetime tabi tutuldu.

28 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Borsa denetledi

Boğazlıyan Ticaret Borsası üyelerine Avrupa standartlarında 5 yıldızlı hizmet vermeyi, özel sektörün önünü açmayı ve temel Oda/Borsa faaliyetlerinin kalitesini arttırmayı amaçlayan Akreditasyon Sistemi denetimi gerçekleştirildi. Çalışmaları gözlemlemek, puanlama yapmak amacıyla TOBB Baş Denetçisi Olcay Koca ilçeye geldi. Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı, Başkan Yardımcısı Köksal Ustaoğlu, Akreditasyon Kurulu Üyesi H. Alparslan Coşar, Genel Sekreter Ali Ayık, Akreditasyon Sorumlusu Vural Yeşil, Muhasebe Sorumlusu Nesrin Avcı, Borsa Haberleşme Birimi Sorumlusu Orhan Canagir de denetimde hazır bulundu. Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı, ‘’Üyelerimiz ile sağlam ilişkiler kurmayı, içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk sahibi ve kurumsallaşmış yapısıyla örnek bir kurum olma yolunda, 5 yıldızlı Borsa olmak için bugün başarılı bir denetimden geçtik. İlçemize, bölge çiftçisine, tüccarına hayırlı uğurlu olsun. Rabbim kısmet ederse yaklaşık iki ay sonra Akreditasyon Sertifika Töreni’nde bu belgeyi Boğazlıyan adına, çiftçisi adına, tüccarı adına, üreticisi adına teslim alacağım. Artık hizmet kalitesini koruyan ve yükselten, bir borsa var’’ dedi. 

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Boğazlıyan Ticaret Borsa Denetlendi
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