BORCUMUZ ÇiFT RAKAMLI

Çift rakamlı borçlu belediyeler arasında sondan 30’uncu sırada bulunan Yozgat Belediyesi’nin 91 milyon lira borcunun olduğu kaydedildi. Sözcü Gazetesinin haberine göre, İller Bankası’na kredi borcu en yüksek 5 büyükşehir belediyesinden ilk sırayı Bursa’nın aldığı kaydedildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun, 1 milyar 73 milyon lira olduğu, bu ile 821 milyon lira Gaziantep’in takip ettiği kaydedildi.

İller Bankası verilerine göre, kredi borçları en düşük 5 il arasında, 15’er milyon lira ile Artvin ve Iğdır gelirken bu iki ile 16 milyon lira ile Tunceli, 21 milyon lira ile Muş takip etti. Yozgat 91 milyon lira ile en az borcu bulunan iller arasında 30’uncu sırada yer aldı.

En az borcu bulunan iller sıralamasında, Ardahan, Şırnak, Uşak 27 milyon lira, Çankırı 35 milyon, Kilis 37 milyon, Hakkari 43 milyon, Bartın ve Erzincan 47 milyon, Siirt 54 milyon, Isparta 55 milyon Sinop 57 milyon, Nevşehir ve Karabük 64 milyon, Bilecek 65 milyon Kastamonu 68 milyon, Bayburt 71 milyon, Niğde 72 milyon, Tokat 73 milyon, Aksaray, Karaman ve Kütahya 79 milyon, Kırklareli 83 milyon, Rize 85 milyon, Bitlis 87 milyon, Mardin 88 milyon, Yozgat 91 milyon, İzmir 92 milyon, Ağrı 93 milyon, Bolu 94 milyon, Kars ve Tekirdağ 95 milyon, Amasya 97 milyon lira ile sıralandı. Diğer belediyelerin borçlarının 100 ve daha üzerinde olduğu kaydedildi.