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BORCU KAPATTILAR

Yozgat'ta üniversite öğrencileri ‘zimem defteri’ uygulamasıyla bir bakkalda vatandaşın borcunu kapattı.

30 Nisan 2021 Cuma 00:03
BORCU KAPATTILAR

YOZGAT’ta bir araya gelen üniversite öğrencileri, yakınları ve komşularından topladıkları para ile bir bakkalın veresiye defterini 4 bin 500 liraya satın alarak vatandaşların borcunu sildi. Yüksek lisans öğrencisi Lübeyne Nurdoğan ve arkadaşları, Yozgat Valiliği aracılığıyla hayırseverlerin desteği ile hayata geçirilen ‘zimem defteri’ uygulamasıyla bir bakkalın veresiye defterindeki tüm borçları ödedi. Nurdoğan, ramazan ayının iyilik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte ihtiyaç sahiplerine destek olmak istedik. Ben ve arkadaşlarım hayır sahibi aile dostlarımızla 'biz de varız' dedik ve bir bakkaldaki veresiye defterini satın aldık" dedi. Bakkal Osman Şimşek de yeni tip koronavirüs (Covid19) salgını dolayısıyla bazı vatandaşların maddi durumunun iyi olmadığını belirtti.  Şimşek, hayırseverin katkılarıyla veresiye defterindeki borçların silindiğini ifade ederek, "Defterde 5 bin lira borç vardı. 500 lira benden olsun dedim ve 4 bin 500 liraya defteri verdim Defterde 15-20 kişinin borcu vardı, hepsi silindi" diye konuştu. Borç ödendikten sonra bakkalın duvarına, "Bu bakkalda vatandaşlara ait tüm borçlar, Valiliğimiz aracılığıyla hayırseverlerimiz tarafından ödenmiştir" yazısı asıldı. (aa)

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BORCU KAPATTILAR
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